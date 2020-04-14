В муниципалитете Табернес-де-ла-Валдига полицейский вертолет при патрулировании пляжа заметил нарушителя и был вынужден сесть.

Об этом сообщает Levante.

По информации, правоохранители сделали нарушителю замечание через громкоговоритель, но тот проигнорировал просьбу и продолжил движение по пляжу.

Отмечается, что вертолет копов сел посреди пляжа и полицейские сопроводили нарушителя до выхода с пляжа.

Фото: Levante

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