В Испании вертолет "выгоняет" нарушителей карантина [ Редактировать ]
В муниципалитете Табернес-де-ла-Валдига полицейский вертолет при патрулировании пляжа заметил нарушителя и был вынужден сесть.
Об этом сообщает Levante.
По информации, правоохранители сделали нарушителю замечание через громкоговоритель, но тот проигнорировал просьбу и продолжил движение по пляжу.
Отмечается, что вертолет копов сел посреди пляжа и полицейские сопроводили нарушителя до выхода с пляжа.
Фото: Levante
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