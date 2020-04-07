Во Франции мужчину оштрафовали, благодаря дрону [ Редактировать ]
В коммуне Грю-дю-Руа, что на юге Франции мужчину оштрафовали за то, что он, нарушив карантин, выгуливал кошку.
Об этом сообщает Franceinfo.
По их словам, во время патруля беспилотником территории пляжа, полиция заметила мужчину, который гулял с домашним животным на 8-метровом поводке.
Отмечается, что, заметив дрон, нарушитель начал убегать из пляжа, но полицейские поймали его и оштрафовали на сумму в 135 евро.
Ранее мы писали, что в Китае дроны начнут "разговаривать" с гражданами. Беспилотники будут "просить" надеть маски.
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