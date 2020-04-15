870 пожеж сталося в Україні за добу. Про це йдеться на сайті Держслужби надзвичайних ситуацій. П'ятеро людей загинули, п'ятеро постраждали, і стільки ж удалося врятувати.

На Волині вже тиждень горять торфовища біля села Залаззя. Вогонь охопив територію у 10 гектарів. За тиждень рятувальникам вдалося приборкати полум'я, утім повністю ліквідувати пожежу поки що не можуть. А напередодні загорілися торф'яні болота в Ратнівському районі на двох з половиною гектарах.

Не вщухають лісові пожежі на Хмельниччині. Напередодні там виникло 14 осередків вогню - загорівся сухостій. Полум'я знищило майже 18 гектарів лісу. На місці гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло жінки.

В Житомирській області від вогню постраждали одразу два селища. Спочатку загорілося болото біля села Іванопіль, там вогонь дощенту спалив чотири житлові будинки, господарську споруду та чотири гектари сухої трави. Поривчастий вітер погнав полум'я у напрямку сусіднього села - Охотівка. Там знищені два житлових будинки, дві господарських будівлі, чотири га трав'яного сухостою та пошкодив дах однієї будівлі.

На Полтавщині пожежники врятували від вогню 50 гектарів лісу. Зайнялося на відкритій території, вогонь охопив гектар сухої трави та 24 гектари лісової підстилки. 20 годин вогнеборці намагалися ліквідувати полум'я.

В Миколаївські області спалахнули одразу чотири пожежі. На території площею сім гектарів загорівся сухостій, сміття та очерет. Вогнеборці впевнені: лихо спричинили - навмисний підпал сухостою та необережне поводження з вогнем.

На Чернігівщині через випалювання сухої трави місцевими мешканцями вогонь спопелив п'ять гектарів території, знищив дві господарські будівлі та перекриття житлового будинку.