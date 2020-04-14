Кто получит "карантинную" тысячу гривен - разъяснение Кабмина [ Редактировать ]
Отдельным категориям населения полагается выплата единовременного денежного пособия в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID- 19. Его предусматривает постановление Кабмина №251 "«Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году". Министерство социальной политики дает разъяснения, кто получит 1000 гривен:
- пенсионеры, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не превышает 5000 гривен на 1 апреля 2020;
- получатели государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, которые одновременно с этим помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца);
- получатели государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
- получатели временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получила права на пенсионную выплату.
Выплата единовременного денежного пособия становится возможной после внесения Верховной Радой изменений в госбюджет-2020.
"После вступления в силу изменений в госбюджет нужно около 5 дней для того, чтобы начать выплаты. Решение парламента дает возможность дополнительно направить более 10 млрд гривен для выплаты единовременного пособия в размере 1000 гривен более чем 10,6 миллиона человек", - отметила министр социальной политики Марина Лазебная.
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