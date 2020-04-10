Физические лица-предприниматели (ФОП), которые на период карантина приостановили свой бизнес и потеряли прибыль, будут получать пособия по уходу за детьми в возрасте до 10 лет в размере прожиточного минимума. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба правительства.

Решение о предоставлении такой помощи Кабинет министров Украины подготовит в ближайшие дни. По словам Марины Лазебной, выплаты пособий по уходу за ребенком будут осуществляться во время действия карантина, а также в течение 30 дней после его завершения.

"Есть физические лица-предприниматели и другие самозанятые, которым сейчас очень сложно, но они не хотят прекращать предпринимательскую деятельность и фактически ушли в неоплачиваемый отпуск. Такие лица не могут прийти в центр занятости и получить статус безработного", - сказала министр.