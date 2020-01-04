В Минсоцполитики рассказали о субсидии должникам за коммуналку [ Редактировать ]
Жилищная субсидия не назначается в случае просроченной больше месяца задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 1400 грн.
Так, жилищная субсидия в случае задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг назначается с начала отопительного сезона при условии документального подтверждения уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации, или обжалования задолженности в судебном порядке.
В то же время положением Кабмина №848 предусмотрено, что при наличии задолженности субсидия может быть назначена на основании решения комиссии местной власти с учетом конкретных сложившихся обстоятельств.
"Решение о назначении (отказе в назначении) жилищной субсидии в таких случаях принимается комиссией", - говорится в сообщении.
В Минсоцполитики также напомнили, что учет задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг относится к полномочиям организаций-поставщиков жилищно-коммунальных услуг.
Ранее мы писали о том, что украинцев призвали успеть оформить субсидию.
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