Во вторник, 14 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о пожарах в Чернобыльской зоне. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Я начну с рассказа о пожарах в лесах зоны отчуждения. Ежедневно в течение последней недели председатель ГосЧС сообщает о ситуации. Вчера погашены шесть очагов огня. Угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет. Открытый огонь в зоне отчуждения пока не наблюдается. Уже задержаны лица, которые спровоцировали возникновение пожара, понесут строгую ответственность.

"Теперь по борьбе с коронавирусом. На днях мы ожидаем прибытия 3 самолетов, которые продолжают доставлять средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. На следующей неделе запланировано прибытие 8 самолетов с ценными грузами. Работа не останавливается", - отметил президент.

Анализируя статистику заболевших в Украине в последние дни, можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло - благодаря сознания граждан, придерживающихся самоизоляции. И так следует продолжать. Нужно четко осознавать: расслабляться рано. Расслабляться опасно. Поэтому еще раз призываю вас на Пасхальные праздники быть дома.

Ранее Зеленский сделал заявление о пожарах в Чернобыле. А Украина не дает разрешение на помощь Беларуси.