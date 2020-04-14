На въезде в Киев людям будут мерить температуру [ Редактировать ]
С 16 апреля в связи с карантином на въездах в Киев водителям и пассажирам автотранспорта будут измерять температуру. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
Полиция совместно с медработниками будет проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем.
Если в столицу направляется человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать. Если температура выше 37,5 градуса и признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию.
Если температура тела превышает 38 градусов, и если человек имеет симптомы ОРВИ, то будут вызывать "скорую" для госпитализации больного.
Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин.
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