С 16 апреля в связи с карантином на въездах в Киев водителям и пассажирам автотранспорта будут измерять температуру. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Полиция совместно с медработниками будет проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем.

Если в столицу направляется человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать. Если температура выше 37,5 градуса и признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию.

Если температура тела превышает 38 градусов, и если человек имеет симптомы ОРВИ, то будут вызывать "скорую" для госпитализации больного.