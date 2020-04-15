У Бразилії від коронавірусу одужав 99-річний ветеран Другої Світової війни [ Редактировать ]
У Бразилії від коронавірусу одужав 99-річний ветеран Другої Світової війни - найстарший пацієнт із COVID-19 у країні.
У Ернандо Армеліндо Півети діагностували коронавірус 2 тижні тому. Спочатку чоловік лікувався вдома, але через розвиток пневмонії його довелося доправити до медзакладу. При цьому, за весь час терапії йому не знадобився апарат штучної вентиляції легенів.
Каже: одужав завдяки хорошій фізичній формі та генам. А перемогу над хворобою вважає більшою, ніж перемогу у війні.
У Бразилії нині понад 25 тисяч інфікованих, померло більше півтори тисячі.
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