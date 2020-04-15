У Сполучених Штатах зафіксували найбільшу кількість загиблих від коронавірусу за добу - понад дві тисячі людей. Тож загалом у США вже 26 тисяч смертей. Найгіршою ситуація залишається у штаті Нью-Йорк. Кого президент Трамп вважає відповідальним за розповсюдження епідемії -- розповість Світлана Чернецька.

Так у Нью-Йорку приймають медсестер із інших штатів. Півсотні медичного персоналу із усієї країни приїхали допомогти найбільш постраждалому регіону. Додаткові руки тут необхідні. У штаті Нью-Йорк вже понад 10 тисяч загиблих. Це трохи менше аніж у всій Великій Британії.

Керолін Райт, медсестра з Чарлстона:

У моєму місті медсестрам скоротили зміни. Лікарні не порожні, звісно, але роботи мало. Тож я сиділа вдома і почувалася дуже дивно, що в такий час не можу застосувати усі мої навички роботи в реанімації. Тож я щаслива допомогти медсестрам і, звісно, пацієнтам.

Загалом у США 26 тисяч смертей від коронавірусу. А інфікованих понад пів мільйона. Обидва показники - найбільші у світі. І піку епідемії досі чекають. Тим часом президент Трамп знайшов винуватця розповсюдження епідемії. Мовляв, Всесвітня організація охорони здоров'я надто пізно відправила експертів до Китаю і посприяла у приховуванні правди щодо масштабів інфікування.

Дональд Трамп, президент США:

Світ розраховує, що ВООЗ працюватиме з країнами і вчасно забезпечуватиме точну інформацію щодо міжнародних загроз здоров'ю. ВООЗ не виконала свій головний обов'язок і повинна понести відповідальність. По всьому світу ми бачимо жахливі смерті та економічне спустошення, тому що ті, хто мав захищати нас - не впоралися із завданням.

Тож Трамп вирішив заморозити фінансування Організації охорони здоров'я. Для ВООЗ це означає позбутися найбільшого донора. Внесок США становить близько 400 мільйонів доларів на рік - це 15% бюджету організації. Там наразі не коментують шокуючу заяву американського президента. А у Китаї, де розпочався спалах пандемії, роботу ВООЗ назвали незамінною.

Чжао Ліцзян, речник міністерства закордонних справ Китаю:

Світ зараз знаходиться у критичній ситуації і на найважливішому етапі. Рішення США підірве можливості ВООЗ та завдасть шкоди глобальній співпраці у боротьбі з епідемією. Це вплине на кожну країну світу, у тому числі, США. Ми закликаємо США виконати свої зобов'язання та підтримати ВООЗ у боротьбі з епідемією.

Розкритикували рішення Трампа і в Організації Об'єднаних Націй, і в Євросоюзі. Небезпечним кроком замороження фінансування назвав засновник "Майкрософт" Білл Гейтс. Його благочинна фундація друга після США за розміром внесків до ВООЗ.

Сам очільник Білого Дому Трамп каже, перегляне рішення за 2-3 місяці, після ретельного розслідування дій Всесвітньої організації охорони здоров'я.