"Антивірусний самміт". Керівники оборонних відомств країн НАТО сьогодні уперше в історії Альянсу обговорюють, як боротися із зовсім новим ворогом - епідемією. А ще, і це теж уперше, замислились над зовсім новими для Нато завданнями. Дмитро Анопченко знає, про що говорять дипломати і військові.

Чорні машини статусних учасників, підвищені заходи безпеки, натовп репортерів. Таку картинку зазвичай надсилали інформагентства із самітів НАТО. Але цього разу - все не так.

Епідемія внесла свої корективи - і перемовини віртуальні, і обговорюють вже не звичні оборонні питання, а війну... із коронавірусом.

Кей Бейлі Хадчісон, посол США при НАТО:

Обговорюємо план на майбутнє, щоб коли виникне така ж ситуація як зараз, із пандемією, котра водночас атакує усі країни, у нас було більше можливостей.

Головна частина цього плану - логістика. НАТО має величезні склади і таку ж кількість техніки, як авіаційної, так і кораблів і навіть вантажівок. Ці сховища планують заповнити найнеобхіднішим на випадок нової хвилі коронавірусу антисептиками, ліками, апаратами штучної вентиляції легень.

Підготуватися заздалегідь, законсервувати і потім оперативно перекинути у "гарячі точки", використовуючи при цьому не цивільну авіацію, яка в умовах пандемії зупиняє рейси, а натівські можливості.

Кей Бейлі Хадчісон, посол США при НАТО:

На рівні Альянсу ми можемо це все координувати і надати медичне обладнання значно швидше. А ще - у нас же є досвід розгортання польових шпиталів - якщо велика кількість людей буде уражена вірусом.

Для НАТО це друге дихання і абсолютно нові процеси, в яких може бути місце і для України.

Генсек НАТО зокрема відзначає українські транспортні можливості - у майбутніх логістичних операціях можуть бути використані українські літаки. Тому, як сказав Йєнс Столтенберг, серед іншого, укріплення партнерства з Україною теж у "віртуальному"порядку денному сьогоднішнього саміту. А ще і на цьому наполягли Сполучені штати - НАТО шукає шляхи для боротьби із дезінформацією.

Політичну пропаганду ще можна спростувати, але дивні і при цьому часто абсолютно неправдиві чутки про коронавірус, які розходяться соцмережами, реальна загроза в умовах епідемії, вважають у Вашингтоні. Адже повіривши їм, люди діють неадекватно, що дестабілізує і без того непросту ситуацію. У Держдепі переконані, що це спецоперація і фейки поширюють спеціально - з Москви та Пекіна.

Кей Бейлі Хадчісон, посол США при НАТО: