Керівники оборонних відомств країн НАТО обговорили боротьбу проти коронавіруса [ Редактировать ]
"Антивірусний самміт". Керівники оборонних відомств країн НАТО сьогодні уперше в історії Альянсу обговорюють, як боротися із зовсім новим ворогом - епідемією. А ще, і це теж уперше, замислились над зовсім новими для Нато завданнями. Дмитро Анопченко знає, про що говорять дипломати і військові.
Чорні машини статусних учасників, підвищені заходи безпеки, натовп репортерів. Таку картинку зазвичай надсилали інформагентства із самітів НАТО. Але цього разу - все не так.
Епідемія внесла свої корективи - і перемовини віртуальні, і обговорюють вже не звичні оборонні питання, а війну... із коронавірусом.
Кей Бейлі Хадчісон, посол США при НАТО:
Обговорюємо план на майбутнє, щоб коли виникне така ж ситуація як зараз, із пандемією, котра водночас атакує усі країни, у нас було більше можливостей.
Головна частина цього плану - логістика. НАТО має величезні склади і таку ж кількість техніки, як авіаційної, так і кораблів і навіть вантажівок. Ці сховища планують заповнити найнеобхіднішим на випадок нової хвилі коронавірусу антисептиками, ліками, апаратами штучної вентиляції легень.
Підготуватися заздалегідь, законсервувати і потім оперативно перекинути у "гарячі точки", використовуючи при цьому не цивільну авіацію, яка в умовах пандемії зупиняє рейси, а натівські можливості.
Кей Бейлі Хадчісон, посол США при НАТО:
На рівні Альянсу ми можемо це все координувати і надати медичне обладнання значно швидше. А ще - у нас же є досвід розгортання польових шпиталів - якщо велика кількість людей буде уражена вірусом.
Для НАТО це друге дихання і абсолютно нові процеси, в яких може бути місце і для України.
Генсек НАТО зокрема відзначає українські транспортні можливості - у майбутніх логістичних операціях можуть бути використані українські літаки. Тому, як сказав Йєнс Столтенберг, серед іншого, укріплення партнерства з Україною теж у "віртуальному"порядку денному сьогоднішнього саміту. А ще і на цьому наполягли Сполучені штати - НАТО шукає шляхи для боротьби із дезінформацією.
Політичну пропаганду ще можна спростувати, але дивні і при цьому часто абсолютно неправдиві чутки про коронавірус, які розходяться соцмережами, реальна загроза в умовах епідемії, вважають у Вашингтоні. Адже повіривши їм, люди діють неадекватно, що дестабілізує і без того непросту ситуацію. У Держдепі переконані, що це спецоперація і фейки поширюють спеціально - з Москви та Пекіна.
Кей Бейлі Хадчісон, посол США при НАТО:
Ми дуже стурбовані дезінформацією, яку розповсюджують Росія та Китай, про те - звідки пішла епідемія. З'являються фальшиві повідомлення, що вірус поширився з Європи чи зі Штатів - і це суцільна брехня. То ж ми наразі напрацьовуємо шляхи адекватної відповіді на ці нісенітниці. І бачимо, що це частина гібридної та кібервійни, якій має протистояти Альянс.
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