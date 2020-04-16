Самый маленький лес в США выглядят как один большой куст/ Фото: vokrugsveta.ua

Алеутские острова - это архипелаг вулканического происхождения, образующий дугу от юго-западной оконечности полуострова Аляска к основанию полуострова Камчатка.

Местные жители утверждают, что именно здесь находится самый маленький в США национальный лес, хоть он и не признан официально министерством сельского хозяйства. Об этом пишет vokrugsveta.ua.

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История этого леса восходит ко временам Второй мировой войны, когда Императорская армия Японии оккупировала два самых западных Алеутских острова.

Для усиления обороны американские военные решили построить авиабазу на Адаке. В разгар боевых действий на острове находилось более 6 тысяч американских военнослужащих, которые страдали от ужасной погоды из-за почти постоянного снегопада, дождя, тумана и грязи.

Генерал армии Симон Боливар Бакнер решил, что посадка новогодних деревьев поможет взбодрить его войска. Официальная программа посадки деревьев осуществлялась с 1943 по 1945 год. К сожалению, даже самые крепкие сосны не выдерживали сурового алеутского климата. В какой-то момент осталось только одно дерево. Именно в это время солдаты в начале 1960-х годов установили возле дерева табличку с саркастической надписью: "Вы входите и выходите из национального леса Адака".

Однако 50 лет спустя, благодаря изменчивости микроклимата или вмешательству человека, около 33 сосен смогли выжить в суровых климатических условиях, образовав очень маленький лес. Тот факт, что деревья изначально были посажены на Рождество, не был полностью забыт местными алеутами, которые украшают весь лес в декабре.

К слову, самый большой национальный лес в США - Тонгасский национальный лес - также находится на Аляске. Он охватывает 6,8 млн гектаров и укрывает остатки огромных ледников, которые когда-то доминировали в местном ландшафте.

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