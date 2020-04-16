33 сосны: самый маленький национальный лес США выглядит как куст [ Редактировать ]
Алеутские острова - это архипелаг вулканического происхождения, образующий дугу от юго-западной оконечности полуострова Аляска к основанию полуострова Камчатка.
Местные жители утверждают, что именно здесь находится самый маленький в США национальный лес, хоть он и не признан официально министерством сельского хозяйства. Об этом пишет vokrugsveta.ua.
История этого леса восходит ко временам Второй мировой войны, когда Императорская армия Японии оккупировала два самых западных Алеутских острова.
Для усиления обороны американские военные решили построить авиабазу на Адаке. В разгар боевых действий на острове находилось более 6 тысяч американских военнослужащих, которые страдали от ужасной погоды из-за почти постоянного снегопада, дождя, тумана и грязи.
Генерал армии Симон Боливар Бакнер решил, что посадка новогодних деревьев поможет взбодрить его войска. Официальная программа посадки деревьев осуществлялась с 1943 по 1945 год. К сожалению, даже самые крепкие сосны не выдерживали сурового алеутского климата. В какой-то момент осталось только одно дерево. Именно в это время солдаты в начале 1960-х годов установили возле дерева табличку с саркастической надписью: "Вы входите и выходите из национального леса Адака".
Однако 50 лет спустя, благодаря изменчивости микроклимата или вмешательству человека, около 33 сосен смогли выжить в суровых климатических условиях, образовав очень маленький лес. Тот факт, что деревья изначально были посажены на Рождество, не был полностью забыт местными алеутами, которые украшают весь лес в декабре.
К слову, самый большой национальный лес в США - Тонгасский национальный лес - также находится на Аляске. Он охватывает 6,8 млн гектаров и укрывает остатки огромных ледников, которые когда-то доминировали в местном ландшафте.
Читайте также о том, что, согласно прогнозам ученых, леса Амазонки вскоре исчезнут.
по теме
Жителі Лос-Анжелеса насолоджуються чистим повітрям
Раніше тут фіксували найгустіший в Америці смог, тепер фахівці заявляють про рекордно низькі показники забруднення
Ким Кардашьян показала фото без белья
В кадре Ким позирует в черном смокинге, надетом на голое тело
Потужні торнадо накоїли лиха у США
Понад чотири десятки буревіїв пронеслися південним сходом країни - від Техасу до Південної Кароліни
У США очікують пік епідемії COVID-19
Нині США є лідером і за кількістю хворих, і за кількістю померлих від COVID-19
Угода про скорочення видобутку нафти: що домовленість означає для світу
Нафтова угода. Напередодні, країни ОПЕК на екстреному засіданні, яке безперервно тривало майже три доби, змогли домовитися про скорочення видобутку "чорного золота"