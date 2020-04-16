16 апреля в Украине будут праздновать Чистый четверг. В этот день принято очищать дом, тело и душу. О том, как правильно это делать, а также, как привлечь удачу в дом, пишет liza.ua.

Умыться с серебра после пробуждения

Перед умыванием в таз с водой нужно добавить серебряную монетку или ложку. Согласно поверью, такое умывание подарит человеку крепкое здоровье и красоту. Если же в доме есть цельная серебряная посуда, в которую можно налить воду для умывания, используй именно ее для себя и для всех домочадцев.

Убраться в доме

Именно с Чистого Четверга начинается масштабная подготовка к Пасхе. В этот день нужно сделать генеральную уборку. Если хорошенько прибраться в доме, в нем появится радость.

Задача каждого христианина в Чистый четверг - провести очищение. Поэтому необходимо вынести весь сор из дома, собрать хлам, паутину, а вместе с тем - негативную энергию, которая успела накопиться за год. Начать уборку советуют с очищения икон и лампад.

Испечь куличи и приготовить пасхи

С самого утра Чистого четверга хозяйки ставят тесто, "чтобы поднималось". А ближе к вечеру, прочитав молитву, приступают к праздничной выпечке. Чтобы все удалось, во время готовки старайтесь сохранять хорошее расположение духа - думайте только о позитивном.

Приготовить "черную" соль

Городской хозяйке подойдет такой способ: каменную соль, непрерывно помешивая, греют на сухой сковороде до темного цвета. Этой солью необходимо приправлять все праздничные блюда - она обладает животворной силой. Также в этот день советуют исповедаться и причаститься.

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