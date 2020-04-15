16 апреля в Украине будут праздновать Чистый четверг - первый из трех дней, которые еще называют "Большое трехдневие".

В четверг Иисус Христос установил Таинство Евхаристии на Тайной Вечере, а также был арестован первосвященниками и заслан в темницу.

В этот день существует ряд вещей, которые необходимо сделать, согласно традициям.

В этот день принято очищать дом, тело и душу.

Первое что необходимо сделать после пробуждение - окунуться в водоеме. Или же искупаться, желательно делать это до восхода.

Также считается, что если накануне ночью опустить в сосуд с водой серебряный предмет, а утром умыться этой водой, человек будет здоровым и красивым. Этот ритуал также был призван защитить от сглаза.

После очищения тела, в Чистый четверг принято устроить генеральную уборку в доме. Считается, что убирать и мыть комнату необходимо от самых дальних углов к порогу.

Только убрав в доме и помолившись, принято приступать к приготовлению писанок, крашенок, куличей и пасок. Считается, что если куличи получатся хорошими, то и весь год будет счастливым, и наоборот.

Ранее мы писали о том, что категорически запрещено делать в церкви на Пасху.