Чистый четверг: что обязательно нужно сделать [ Редактировать ]
16 апреля в Украине будут праздновать Чистый четверг - первый из трех дней, которые еще называют "Большое трехдневие".
В четверг Иисус Христос установил Таинство Евхаристии на Тайной Вечере, а также был арестован первосвященниками и заслан в темницу.
В этот день существует ряд вещей, которые необходимо сделать, согласно традициям.
- В этот день принято очищать дом, тело и душу.
- Первое что необходимо сделать после пробуждение - окунуться в водоеме. Или же искупаться, желательно делать это до восхода.
- Также считается, что если накануне ночью опустить в сосуд с водой серебряный предмет, а утром умыться этой водой, человек будет здоровым и красивым. Этот ритуал также был призван защитить от сглаза.
- После очищения тела, в Чистый четверг принято устроить генеральную уборку в доме. Считается, что убирать и мыть комнату необходимо от самых дальних углов к порогу.
- Только убрав в доме и помолившись, принято приступать к приготовлению писанок, крашенок, куличей и пасок. Считается, что если куличи получатся хорошими, то и весь год будет счастливым, и наоборот.
Ранее мы писали о том, что категорически запрещено делать в церкви на Пасху.
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