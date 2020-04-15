Приметы на 16 апреля: что категорически запрещено в Чистый четверг [ Редактировать ]
16 апреля в Украине будут праздновать Чистый четверг. В этот день принято очищать дом, тело и душу. Однако существует и ряд вещей, которые категорически запрещено делать.
Под запретом любая грязь - как в мыслях, так и в доме.
Так, в Чистый четверг нельзя:
- оставить свое жилье без уборки - иначе весь год пройдет в негативе;
- воду после уборки выливать в доме или в своем дворе - такую воду со всем собранным ее негативом специально выносили подальше;
- давать в долг деньги и вещи, а особенно кухонную утварь – так, мол, достаток из дома отдаешь;
- ссориться;
- пакостить;
- шумно веселиться.
Ранее мы писали о том, что категорически запрещено делать в церкви на Пасху.
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