16 апреля в Украине будут праздновать Чистый четверг. В этот день принято очищать дом, тело и душу. Однако существует и ряд вещей, которые категорически запрещено делать.

Под запретом любая грязь - как в мыслях, так и в доме.

Так, в Чистый четверг нельзя:

оставить свое жилье без уборки - иначе весь год пройдет в негативе;

воду после уборки выливать в доме или в своем дворе - такую воду со всем собранным ее негативом специально выносили подальше;

давать в долг деньги и вещи, а особенно кухонную утварь – так, мол, достаток из дома отдаешь;

ссориться;

пакостить;

шумно веселиться.

Ранее мы писали о том, что категорически запрещено делать в церкви на Пасху.