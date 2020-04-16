В еще одном монастыре Киева произошла вспышка коронавируса [ Редактировать ]
В Киеве, в Ионинском монастыре, произошла вспышка коронавируса. Там работают санитарные врачи. Сейчас рассматривают вопрос о его закрытии на карантин. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.
По его словам, медики также контролируют состояние больных на COVID-19 в Киево-Печерской Лавре. Вчера у служителей отобрали 32 образца для тестирования на COVID-19.
Медики контролируют состояние больных с легкой формой вируса, которые лечатся на самоизоляции на территории Лавры. Всех служителей осматривают ежедневно, при необходимости госпитализируют. Вчера отобрали еще 32 образца на тестирование и отправили их в лабораторию. Результаты тестов должны быть сегодня.
Ранее сообщалось, что доктор Комаровский рассказал, можно ли заразиться коронавирусом от человека в безсимптомном периоде болезни.
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