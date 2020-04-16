В Киеве, в Ионинском монастыре, произошла вспышка коронавируса. Там работают санитарные врачи. Сейчас рассматривают вопрос о его закрытии на карантин. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

По его словам, медики также контролируют состояние больных на COVID-19 в Киево-Печерской Лавре. Вчера у служителей отобрали 32 образца для тестирования на COVID-19.

Медики контролируют состояние больных с легкой формой вируса, которые лечатся на самоизоляции на территории Лавры. Всех служителей осматривают ежедневно, при необходимости госпитализируют. Вчера отобрали еще 32 образца на тестирование и отправили их в лабораторию. Результаты тестов должны быть сегодня.

Ранее сообщалось, что доктор Комаровский рассказал, можно ли заразиться коронавирусом от человека в безсимптомном периоде болезни.