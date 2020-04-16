В четверг, 16 апреля, погода в Украине ухудшится, в стране объявлено штормовое предупреждение, а ночью заморозки до -3. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайной ситуации (ГСЧС).

Порывы ветра составят 17-22 м/сек. Также в стране будут ночные заморозки. Так, 16 апреля в восточных и 17 апреля в северных областях на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов.

В Киевской области ночью в пятницу, 17 апреля, будут наблюдаться сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0 до -3 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что в Украине ожидается ухудшение погодных условий.