В Украине объявлено штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В четверг, 16 апреля, погода в Украине ухудшится, в стране объявлено штормовое предупреждение, а ночью заморозки до -3. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайной ситуации (ГСЧС).
Порывы ветра составят 17-22 м/сек. Также в стране будут ночные заморозки. Так, 16 апреля в восточных и 17 апреля в северных областях на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов.
В Киевской области ночью в пятницу, 17 апреля, будут наблюдаться сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0 до -3 градусов.
Ранее синоптики предупреждали, что в Украине ожидается ухудшение погодных условий.
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