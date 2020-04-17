Пятница, 17 апреля, сулит много работы и дел. Поэтому, гоните лень прочь и, не смотря ни на что, сохраняйте холодный рассудок и здравый смысл. Об этом пишет slovofraza.

Овен

Сегодня у вас будет множество интересных идей которыми вы охотно поделитесь с коллегами или друзьями. Во второй половине дня могут возникнуть рабочие недосказанности, однако не стоит беспокоиться.

Телец

Будьте сегодня решительными и успех вам непременно гарантирован. Помните, вы можете сделать все - главное желание.

Близнецы

Сегодня особых наслаждений не ждите: множество важных дел на работе, финансовые проблемы, затяжные личные отношения. Наберитесь сил и дождитесь успешного времени.

Рак

Сегодня у Раков будет очень активный день, особенно его первая половина. За что не возьметесь - все будет получаться четко и быстро.

Лев

Сегодня Львы будут слишком эмоциональными. Главное не предъявляйте никому своего недовольства и претензий. Будьте терпеливыми к себе и близким.

Дева

Выясните отношения с вашей половинкой, займитесь своим здоровьем, спортом. Ближе к вечеру пересмотрите свой гардероб и выбросьте старую косметику.

Весы

Не бойтесь проявлять самостоятельность и ответственность. Не ждите особых моментов, создавайте и добивайтесь всего о чем мечтали прямо сейчас.

Скорпион

Сегодня вы почувствуете, как на работе растет напряжение. Если есть такая возможность, возьмите кратковременный отпуск. Подумайте, чем вы действительно хотите заниматься и что для вас важно.

Стрелец

Не одалживайте сегодня большие суммы денег, ведь назад их получите нескоро. Если у вас есть дом за городом - попробуйте поехать туда на несколько дней, чтобы немного отдохнуть.

Козерог

Сегодня лучше не расслабляться. Настройтесь на активную работу. Вы можете открыть в себе неизвестные ранее таланты или какие-то особые увлечения.

Водолей

Сегодняшний день будет для вас судьбоносным. Обращайте внимание на все знаки, которые вам будет посылать судьба и постарайтесь сделать правильный выбор.

Рыбы

Вероятно, вы сегодня начнете общаться с человеком, с которым уже давно не держите тесный контакт. У вас есть все шансы, чтобы получить нового верного друга или подругу.

И помните, что судьба человека зачастую преподносит сюрпризы. Возможно именно вас он и ждет в 2020 году. Смотрите, кого в этом году ждет настоящая удача.