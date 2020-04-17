Гороскоп на 17 апреля для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
Пятница, 17 апреля, сулит много работы и дел. Поэтому, гоните лень прочь и, не смотря ни на что, сохраняйте холодный рассудок и здравый смысл. Об этом пишет slovofraza.
Овен
Сегодня у вас будет множество интересных идей которыми вы охотно поделитесь с коллегами или друзьями. Во второй половине дня могут возникнуть рабочие недосказанности, однако не стоит беспокоиться.
Телец
Будьте сегодня решительными и успех вам непременно гарантирован. Помните, вы можете сделать все - главное желание.
Близнецы
Сегодня особых наслаждений не ждите: множество важных дел на работе, финансовые проблемы, затяжные личные отношения. Наберитесь сил и дождитесь успешного времени.
Рак
Сегодня у Раков будет очень активный день, особенно его первая половина. За что не возьметесь - все будет получаться четко и быстро.
Лев
Сегодня Львы будут слишком эмоциональными. Главное не предъявляйте никому своего недовольства и претензий. Будьте терпеливыми к себе и близким.
Дева
Выясните отношения с вашей половинкой, займитесь своим здоровьем, спортом. Ближе к вечеру пересмотрите свой гардероб и выбросьте старую косметику.
Весы
Не бойтесь проявлять самостоятельность и ответственность. Не ждите особых моментов, создавайте и добивайтесь всего о чем мечтали прямо сейчас.
Скорпион
Сегодня вы почувствуете, как на работе растет напряжение. Если есть такая возможность, возьмите кратковременный отпуск. Подумайте, чем вы действительно хотите заниматься и что для вас важно.
Стрелец
Не одалживайте сегодня большие суммы денег, ведь назад их получите нескоро. Если у вас есть дом за городом - попробуйте поехать туда на несколько дней, чтобы немного отдохнуть.
Козерог
Сегодня лучше не расслабляться. Настройтесь на активную работу. Вы можете открыть в себе неизвестные ранее таланты или какие-то особые увлечения.
Водолей
Сегодняшний день будет для вас судьбоносным. Обращайте внимание на все знаки, которые вам будет посылать судьба и постарайтесь сделать правильный выбор.
Рыбы
Вероятно, вы сегодня начнете общаться с человеком, с которым уже давно не держите тесный контакт. У вас есть все шансы, чтобы получить нового верного друга или подругу.
И помните, что судьба человека зачастую преподносит сюрпризы. Возможно именно вас он и ждет в 2020 году. Смотрите, кого в этом году ждет настоящая удача.
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