В пятницу, 17 апреля, в Киеве сгорел ресторан грузинской кухни. Об этом сообщает корреспондент "Подробностей".

Заведение находилось на улице Ревуцького, 4 в Дарницком районе Киева.

Позже в ГСЧС Киева сообщили:

Возгорание произошло в одноэтажном отдельно размещенном помещении кафе на улице Ревуцкого, 4. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пожару присвоен первый ранг сложности. На место выехали пожарные расчеты из двух пожарных частей.

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