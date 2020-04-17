В Киеве сгорел ресторан грузинской кухни (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 17 апреля, в Киеве сгорел ресторан грузинской кухни. Об этом сообщает корреспондент "Подробностей".
Заведение находилось на улице Ревуцького, 4 в Дарницком районе Киева.
Позже в ГСЧС Киева сообщили:
Возгорание произошло в одноэтажном отдельно размещенном помещении кафе на улице Ревуцкого, 4. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пожару присвоен первый ранг сложности. На место выехали пожарные расчеты из двух пожарных частей.
Ранее мы писали о том, что в Чернобыле сгорела треть туристических объектов.
по теме
Пожар в Чернобыльской зоне потушили
В пятницу, 17 апреля, пожар, который вновь возник в Чернобыльской зоне, полностью потушили
Пожар в Чернобыле: жуткие кадры с места события
Пожар в Чернобыльской зоне продолжается 9 день, спасатели сбросили уже 370 тонн воды
Пожар в Чернобыле: огонь подбирается к хранилищам радиоактивных отходов
В понедельник, 13 апреля, член общественного совета при госагентстве по управлению зоною отчуждения Ярослав Емельяненко сделал заявление
В Киевской области в огне сгорели трое детей
В Киевской области в результате пожара в частном жилом доме погибли трое детей
На Дніпропетровщині під час карантину до лікарні масово надходять діти з опіками
Волонтери та лікарі закликають батьків уважніше ставитися до дітей. карантин не привід залишати їх вдома на одинці