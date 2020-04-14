Во вторник, 14 апреля, глава "Chornobyl Tour" и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил о том, что при пожаре в Чернобыльской зоне сгорели 30% туристических объектов. Об этом сообщает Hromadske.

Более 30% туристических локаций потеряно полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха... Потерянные весьма много сел полесских... Потерянные даже некоторые металлические локации.

По словам Емельяненко, пожар нанес серьезный удар по "туризму, наследию и истории".

Будем сейчас разговаривать с администрацией. Часть локаций, вероятно, будем как-то пытаться воспроизвести, возможно даже с использованием современных технологий, как добавленная реальность. Потому что мы должны показать людям, приезжающим, по крайней мере, что здесь было.

Тем не менее Емельяненко отметил, что основные туристические локации не пострадали.

Например, городок Чернобыль, режимный, в котором работают рабочие, городок Чернобыль-2 два, военный, где расположена радиолокационная станция... Город Припять, в нем буквально по границе прошел огонь.

Ранее мы писали, что в зоне отчуждения горел Рыжий лес.