Гильдия режиссеров Америки создала комитет помощи постановщикам, который поможет им со съемками после окончания пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Variety.

В комитет вошли режиссеры, помощники режиссеров, руководители съемок, а также продюсеры. После того, как власти разрешат киноиндустрии вернуться к работе, комитет будет консультироваться с эпидемиологами, а также договариваться с профсоюзами и работодателями в Голливуде.

Возглавит чрезвычайный комитет режиссер Стивен Содерберг, снявший такие киноленты, как "Траффик", "Одиннадцать друзей Оушена", "Эрин Брокович", "Прачечная", "Признания опасного человека", а также культовой теперь картины "Заражение".

"Заражение" было снято в 2011 году. Фильм рассказывает об эпидемии неизвестного вируса, возникшей в Китае и охватившей весь мир. После того, как власти объявили пандемию из-за коронавируса, фильм "Заражение" вошел в десятку самых популярных кинолет на iTunes.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса киностудиии в Голливуде приостановили съемки всех фильмов и сериалов. Кинотеатры во всем мире закрыты на карантин.