В Голливуде создали комитет восстановления кинопроизводства [ Редактировать ]
Гильдия режиссеров Америки создала комитет помощи постановщикам, который поможет им со съемками после окончания пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Variety.
В комитет вошли режиссеры, помощники режиссеров, руководители съемок, а также продюсеры. После того, как власти разрешат киноиндустрии вернуться к работе, комитет будет консультироваться с эпидемиологами, а также договариваться с профсоюзами и работодателями в Голливуде.
Возглавит чрезвычайный комитет режиссер Стивен Содерберг, снявший такие киноленты, как "Траффик", "Одиннадцать друзей Оушена", "Эрин Брокович", "Прачечная", "Признания опасного человека", а также культовой теперь картины "Заражение".
"Заражение" было снято в 2011 году. Фильм рассказывает об эпидемии неизвестного вируса, возникшей в Китае и охватившей весь мир. После того, как власти объявили пандемию из-за коронавируса, фильм "Заражение" вошел в десятку самых популярных кинолет на iTunes.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса киностудиии в Голливуде приостановили съемки всех фильмов и сериалов. Кинотеатры во всем мире закрыты на карантин.
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