Пасхальное чудо: в Иерусалиме сошел благодатный огонь [ Редактировать ]
В иерусалимском Храме Гроба Господня сошел благодатный огонь.
Так, первый раз за многие столетия это случилось без паломников и верующих, из-за пандемии коронавируса.
Отмечается, что иерусалимский благодатный огонь находится на пути в Украину, через несколько часов его встретят в аэропорту "Борисполь" и передадут всем храмам.
Как известно, великое событие схождения огня происходит в кувуклии, которую, по легенде, соорудили на месте погребения Иисуса Христа и сходит во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила.
Ранее мы писали о том, что Храм Гроба Господня был закрыт для посещений в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
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