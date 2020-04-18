В иерусалимском Храме Гроба Господня сошел благодатный огонь.

Так, первый раз за многие столетия это случилось без паломников и верующих, из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что иерусалимский благодатный огонь находится на пути в Украину, через несколько часов его встретят в аэропорту "Борисполь" и передадут всем храмам.

Как известно, великое событие схождения огня происходит в кувуклии, которую, по легенде, соорудили на месте погребения Иисуса Христа и сходит во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила.

Ранее мы писали о том, что Храм Гроба Господня был закрыт для посещений в связи с пандемией коронавирусной инфекции.