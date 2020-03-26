В среду, 25 марта, храм Гроба Господня в Иерусалиме, почитаемый у христиан как место распятия и погребения Иисуса Христа, был закрыт на неделю в качестве меры предосторожности против коронавируса.

Об этом сообщили представители церкви, пишет Reuters.

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"Храм Гроба Господня закрылся с 17:00 в среду", - заявил пресс-секретарь Ассамблеи католических ординаров Святой Земли Вади Абу Нассар. Он отметил, что соответствующее решение было принято после встречи израильской полиции и высокопоставленных церковников.

"Конечно, руководители церкви выразили понимание. Изначальное понимание состоит в том, что этот приказ действует в течение одной недели, хотя никто не знает, сколько времени займет этот кризис", - сказал представитель духовенства.

Тем временем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности объявить полную изоляцию в стране, за исключением продовольственных магазинов и аптек, сообщает Jerusalem Post.



"Те меры, которое принимало наше правительство, соответствуют тому, что делалось во всем мире. Но их оказалось недостаточно. Число заболевших удваивается каждые три дня", - заявил Нетаньяху.



По его словам, жесткий карантин, к которому готовятся власти, будет предусматривать полный запрет на прогулки по улице за исключением походов за продуктами или лекарствами. Отходить от своего дома можно будет лишь на расстояние до 100 метров.



Также возможно существенное ограничение работы общественного транспорта и числа участников религиозных церемоний. Не исключено, что в автомобилях будет разрешено находиться не более, чем двум людям.

Напомним, первый случай коронавируса в Израиле зафиксировали 21 февраля. Позже министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эдан анонсировал ужесточение карантина в стране.