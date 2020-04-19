Пропонуємо створити добровольчі пожежні загони з ветеранів і молоді - Білецький (відео) [ Редактировать ]
Лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький звернувся до ДСНС із закликом створити добровольчі загони для гасіння пожеж. Про це повідомляє пресс-служба партії.
“Ветерани, активісти НК та НД готові вирушити на гасіння пожеж для порятунку наших земляків”, – сказав він.
Білецький відвідав селища Магдин і Личмани на Житомирщині, які найбільше постраждали від вогню, де згоріло 6000 гектарів лісу і 39 будинків. Він наголосив, що справжня причина лісових пожеж – покривання вирубки лісів і корупція влади.
Під час поїздки представники "Нацкорпусу" також доставили допомогу людям, які постраждали від пожеж і втратили домівки.
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