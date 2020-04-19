Лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький звернувся до ДСНС із закликом створити добровольчі загони для гасіння пожеж. Про це повідомляє пресс-служба партії.

“Ветерани, активісти НК та НД готові вирушити на гасіння пожеж для порятунку наших земляків”, – сказав він.

Білецький відвідав селища Магдин і Личмани на Житомирщині, які найбільше постраждали від вогню, де згоріло 6000 гектарів лісу і 39 будинків. Він наголосив, що справжня причина лісових пожеж – покривання вирубки лісів і корупція влади.

Під час поїздки представники "Нацкорпусу" також доставили допомогу людям, які постраждали від пожеж і втратили домівки.