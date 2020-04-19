В Житомирской и Киевской областях не утихают лесные пожары (видео) [ Редактировать ]
На территории Житомирской области остается 9 очагов горения, из которых лишь 5 локализованы. На 4 участках пожарные пытаются сдержать огонь. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели тушат отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины на территории четырех лесных хозяйств в Овручском районе. К тушению пожаров на территории Житомирской области привлечены 960 человек и 156 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П.
"Силами ДСНС совместно с лесными хозяйствами не допущено уничтожение зданий и сооружений в 6 населенных пунктах (пгт. Першотравневе, села Выступовичи, Рудня, Девошин, Слобода и Ясинец). В отселенных населенных пунктах (села Острова, Личманы, Средняя Рудня, Нижняя Рудня и Верхняя Рудня) огнем уничтожено 39 зданий, некоторые из которых использовались населением как дачные участки. Спасено 45 зданий, - говорится в сообщении ГСЧС.
В Чернобыльской зоне отчуждения Киевской области продолжаются пожары на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств.
Основные спасателей направлены на локализацию 4 очагов тления пеньков, древесины и торфяников в районе сел Корогод, Рассоха, Кривая Гора, Рудьки и Буряковка.
"Угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет. К тушению пожаров на территории Киевской области привлечены 723 человека и 154 единицы техники, в том числе 3 вертолет", - рапортуют в ГСЧС Украины.
Радиационный фон по Киеву и Киевской области остается в пределах нормы (Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - 0,011 мР/час) и не превышает естественных фоновых значений (0,05 мР/ч).
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