Борис Филатов рассказал, как должны проходить Пасха и поминальные дни [ Редактировать ]
Праздник Пасхи непоколебимый и будет отмечаться всегда. В то же время нужно соблюдать правила карантина - ради собственной же безопасности и здоровья окружающих.
Об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил в эфире передачи "Главная тема" на канале "Украина".
Обращаюсь к вам с простой истиной, которая в настоящее время единственная для нас. Поймите, что в нынешних реалиях благочестивым будет не тот, кто несмотря на запрет хочет прийти в храм, а тот, кто не сделает этого — понимая, что он может быть источником заражения для других , - сказал Борис Филатов.
Мэр также подчеркнул, что поминальные дни не требуют посиделок на кладбищах со спиртным и едой.
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