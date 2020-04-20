Блогер Лилия Багирова опубликовала в соцсети Instagram видео с Житомирской области, где продолжаются масштабные пожары. Она поехала туда, чтобы отвезти пострадавшим при пожаре людям продукты и заодно изучить ситуацию изнутри.

По словам Багировой, жители поселков Личманы и Магдын Житомирской области рассказывают, что пожарные ничего не делали, когда в их населенных пунктах случился пожар. Они просто приехали и уехали, пока все полыхало.

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"Катастрофа, о которой врут и молчат! Друзья! Я умоляю вас! Посмотрите это видео до конца! Это о катастрофе! О халатности! О безразличии к людям вышестоящих органов", - говорит Лилия.

Блогер призывает всех, кто может, помочь людям, пострадавшим при пожаре. Она отмечает, что два поселка сгорели до тла.

"Еда, вода, электростанция и бензин для света! Корм для скота! Таблетки первой необходимости! Вещи! Лопаты, сапки, грабли, ведра! Все сельскохозяйственные инструменты! Поселок нужно вычищать и заново строить! Это все им очень нужно! Этим людям нужна помощь как никому! Давайте соберем у каждого что есть и повезем туда!" - пишет девушка.



Она добавила, что в поселках нет магазинов, и раз в неделю туда приезжала машина с хлебом и крупами, но в нынешних условиях она не приедет, поэтому местным жителям очень нужна помощь.

Напомним, в Житомирской и Киевской областях не утихают лесные пожары.