"Катастрофа, о которой врут": блогерша опубликовала шокирующее видео о пожарах в Житомирской области [ Редактировать ]
Блогер Лилия Багирова опубликовала в соцсети Instagram видео с Житомирской области, где продолжаются масштабные пожары. Она поехала туда, чтобы отвезти пострадавшим при пожаре людям продукты и заодно изучить ситуацию изнутри.
По словам Багировой, жители поселков Личманы и Магдын Житомирской области рассказывают, что пожарные ничего не делали, когда в их населенных пунктах случился пожар. Они просто приехали и уехали, пока все полыхало.
"Катастрофа, о которой врут и молчат! Друзья! Я умоляю вас! Посмотрите это видео до конца! Это о катастрофе! О халатности! О безразличии к людям вышестоящих органов", - говорит Лилия.
Блогер призывает всех, кто может, помочь людям, пострадавшим при пожаре. Она отмечает, что два поселка сгорели до тла.
"Еда, вода, электростанция и бензин для света! Корм для скота! Таблетки первой необходимости! Вещи! Лопаты, сапки, грабли, ведра! Все сельскохозяйственные инструменты! Поселок нужно вычищать и заново строить! Это все им очень нужно! Этим людям нужна помощь как никому! Давайте соберем у каждого что есть и повезем туда!" - пишет девушка.
Она добавила, что в поселках нет магазинов, и раз в неделю туда приезжала машина с хлебом и крупами, но в нынешних условиях она не приедет, поэтому местным жителям очень нужна помощь.
Друзья! Я умоляю вас! Посмотрите это видео до конца! Это о катастрофе! О халатности! О безразличии к людям вышестоящих органов. Мы должны им помочь!!! Еда, вода, электростанция и бензин для света! Корм для скот! Таблетки первой необходимости! Вещи! Лопаты, сапки, грабли, ведра! Все сельскохозяйственные инструменты! Посёлок нужно вычищать и заново строить! Это все им очень нужно! Этим людям нужна помощь как никому! 2 православных посёлка сгорело до тла! Люди все искренние, честные, добрые! Давайте соберём у каждого что есть и повезём туда! В сториз ссылка на чат! Добавляйтесь и давайте кооперироваться и помогать им🙏🏻 Прошу вас🙏🏻 Распространяйте! Расскажите тем, кто может им помочь!!! Хочу выразить отдельную благодарность @food_ex24 за то, что обеспечили огромными коробками продуктов людей в двух посёлках! Иначе люди были бы голодные... там нет магазинов и раз в неделю приезжала машина с хлебом и крупами, но в нынешних условиях она и не приедет. Им нужна наша помощь🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Я обращаюсь ко всем публикам и новостным порталам, запустите сбор гуманитарной помощи! Даже не денег, а хотя бы того, что я перечислила выше! Давайте не просто показывать ужасающую картину, но и помогать в решении ее последствий🙏🏻 Посёлок ЛИЧМАНЫ и МАГДЫН, Житомирская обл. Спасибо @lazukina_t что выезжаешь со мной в любое время суток для безвозмездной помощи людям🙏🏻 спасибо за бессонные ночи в монтаже🙏🏻
Публикация от Liliya Bagirova (@liliya_bagirova)
Напомним, в Житомирской и Киевской областях не утихают лесные пожары.
по теме
В Житомирской области горят леса: к тушению привлекли авиацию (видео)
Лесные пожары в Житомирской области продолжаются второй день
У Рівному для боротьби з підпалами створили "квадрокоптерний" патруль
Активісти рівного взялися самотужки боротися з паліями - чи досягли успіхів?
Пожарному по ошибке перевели 8 миллионов долларов
Затем деньги исчезли со счета
В Кировоградской области при пожаре погибли трое детей
В Кировоградской области во время тушения пожара в жилом доме спасатели обнаружили тела трех погибших детей
Были дома одни: в Киевской области при пожаре погибли трое маленьких детей
В Киевской области в результате пожара погибли трое малолетних детей