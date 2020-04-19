На тушение пожаров в Житомирской и Киевской областях направили авиацию и спецпоезд [ Редактировать ]
Для тушения лесных пожаров на территории Житомирской и Киевской областей мобилизованы спасатели со всей Украины, работает пожарная авиация и спецпоезд "Укрзализныци". Об этом на брифинге сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Владимир Демчук.
В Чернобыльской зоне отчуждения пожарные тушат четыре очага возгорания вблизи населенных пунктов Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки. Угрозы распространения огня нет.
"В труднодоступных и болотистых участках пробиваются дороги для проезда пожарной техники к отдельным очагам пожара. Работает пожарная авиация, а именно: 3 вертолета. От Госслужбы по чрезвычайным ситуациям для тушения лесных пожаров на территории Зоны отчуждения привлечено более 570 человек и 112 единиц техники. Дополнительно направлены сводные отряды из семи областей, общей численностью 500 человек и более 60 единиц техники", - сказал Владимир Демчук.
В Житомирской области продолжают тушить девять очагов возгорания в Словечанском, Бережестском и Виступовицком лесничествах. С огнем борются 960 человек и более 150 единиц техники, в том числе 3 пожарных самолета. Также привлечен пожарный поезд "Укрзализныци".
Длительный процесс тушения лесных пожаров в Житомирской области связан с невозможностью доступа личного состава к отдельным очагам пожара из-за сильной захламленности лесных массивов и отсутствия дорог.
"На сегодня локализовано 5 крупных пожаров, 4 в состоянии ликвидации, именно здесь работают крупные пожарные самолеты Ан-32П. Ночью работали над тем, чтобы пожар не распространился на территорию Беларуси. Планируется, что сегодня удастся ликвидировать еще 2 пожара. Сегодня авиация будет работать на болотистой местности, где невозможно использовать наземную технику", - заявил глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин.
Специалисты круглосуточно мониторят показатели атмосферного воздуха, отслеживая наличие радионуклидов чернобыльского происхождения. Радиационный фон по Киеву и области находится в пределах нормы и не превышает фоновых значений.
"Хочу всех успокоить - за все время пожаров в зоне отчуждения содержание радионуклидов в воздухе ни разу не превышало предельно допустимых норм. В том числе и в тот день, когда мы все наблюдали пылевые бури в столице", - заявил директор Украинского гидрометеорологического института Владимир Осадчий.
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