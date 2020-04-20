Коронавірус в Україні: оновлені дані про стан у країні [ Редактировать ]
"Це неприпустимо" - саме так сьогодні прокоментував статистику щодо коронавірусу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. А все тому що аж 7 регіонів не подали жодної інформації щодо тестування людей. Це Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області. А відтак точну картину з динамікою захворюваності в Україні зрозуміти неможливо. Хоча офіційні цифри виглядають так:
Станом на сьогоднішній ранок, в країні 5 710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За останню добу плюс 261 хворий. Одужали 359 людей, 151 - померли. Відтак динаміка поки позитивна. Щодо даних по областях: лідерство утримує Чернівецька - там більше дев'яти сотень інфікованих. У Києві - 850. І півтисячі випадків на Івано-Франківщині. Однак всі ці цифри можуть суттєво змінитися. У міністерстві охорони здоров'я розказали, коли вони очікують сплеску коронавірусу.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми бачили на минулому тижні приріст нових випадків захворюваності на коронавірусну хворобу в діапазоні від 6,9% до 11,2%. Але в той же самий час інкубаційний період на СOVID-19 до 14 днів. Тому цілісну картину, щодо порушення карантинних заходів на Вербну неділю ми побачимо вже на цьому тижні.
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