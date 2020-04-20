А от першого піку захворюваності в Україні очікують наприкінці квітня. Другий має бути орієнтовно 3-8 травня. Про це сьогодні повідомив прем'єр Денис Шмигаль. А відтак уряд швидше за все подовжить карантин.

Хоча деякі обмеження стануть м'якішими. Які саме - в уряді обіцяли визначитися вже цього тижні.