Уряд планує продовжити карантин: до чого готуватися українцям [ Редактировать ]
А от першого піку захворюваності в Україні очікують наприкінці квітня. Другий має бути орієнтовно 3-8 травня. Про це сьогодні повідомив прем'єр Денис Шмигаль. А відтак уряд швидше за все подовжить карантин.
Хоча деякі обмеження стануть м'якішими. Які саме - в уряді обіцяли визначитися вже цього тижні.
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