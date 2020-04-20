В низці країн люди влаштовують протести проти карантину. Це Росія, Сполучені Штати, Німеччина.

А в Бразилії на велелюдний мітинг прийшов навіть президент. При чому - без маски. Докладніше про вірус непокори - Тетяна Логунова.

Натовп людей із плакатами і жодного натяку на дотримання дистанції. Це демонстрація проти карантинних обмежень в американському штаті Вашингтон. Кілька тисяч людей вийшли на вулиці з вимогою відновити роботу закритих через пандемію підприємств. І скасувати заборону на вихід із дому.

Майк Елтон, учасник акції протесту проти карантину:

Мені здається, що оголосивши шатдаун, наш губернатор надужив своїми повноваженнями. Він шкодить економіці, адже більшість підприємств нашого штату не можуть працювати.

Дерек Бекбок, учасник акції протесту проти карантину:

Немає жодних підстав закривати весь штат, все його населення, через один процент людей, вразливих до вірусу.

Жителів Вашингтону підтримали і в інших штатах. Подібні акції протесту - в Арізоні, Техасі, Каліфорнії, Меріленді та Міннесоті.

Еві Гарріс, учасниця акції протесту:

Звісно, вірус страшний. Люди - хворіють, страждають і помирають. Наші серця з недужими і їхніми родичами. Та водночас мушу сказати фразу, яку повторюю вже тиждень - "лікування не може бути гіршим за саму хворобу".

А це вже Німеччина. На центральній площі Дрездена не люди, а сотні порожніх стільців. Їх принесли власники кафе і ресторанів. У такий спосіб хочуть нагадати уряду, що внаслідок карантину їхні працівники й вони опинилися на межі банкрутства.

Катлін Парма, власниця кафе з продажу морозива:

Моя кав'ярня з продажу морозива закрита, так само як і всі інші гастрономічні заклади. Ми стоїмо перед зачиненими кафе, ресторанами, готелями. Цю акцію з порожніми стільцями ми влаштували, щоб політики звернули на нас увагу і якось відреагували.

Власники кав'ярень та ресторанів ображені, що їх не стосуються пом'якшення карантинного режиму. Від сьогодні німецький уряд дозволив працювати магазинам, площею не більше як вісім сотень квадратних метрів. А от для кафе, ресторанів, перукарень та інших закладів з надання послуг карантин продовжили ще на кілька тижнів.

А в німецькому Мюнхені противники карантину пішли до суду. Хочуть оскаржити запроваджену урядом тимчасову заборону на проведення демонстрацій і акцій протесту. І після довгих вагань суд дозволив їм влаштувати мітинг. Щоправда, докладно прописав правила його проведення.

На акцію дозволили вийти дванадцятьом активістам і зобов'язали їх дотримуватися дистанції. За порядком стежили поліцейські, теж на безпечній відстані.

Томас Прудло, організатор акції протесту:

Ми виступаємо за демократію і основні права людини. Нас небагато, 12 людей, які вважають, що їхні права і свободи аж занадто обмежили.

А жителі Бразилії протестують, взагалі не виходячи з дому. Там уже стали традицією так звані "балконні мітинги". Люди виходять на балкони і грюкають каструлями, щоб виявити своє невдоволення діями влади.

Тим часом сам бразильський президент - очолив колону демонстрантів із шести сотень людей. Болсонару взяв участь в мітингу проти карантину. Річ у тім, що на суворих обмеженнях у Бразилії наполягає парламент та глави регіонів. А от президент - не підтримує.