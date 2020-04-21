Японський вірусолог поставив під сумнів проведення Олімпійських ігор 2021 [ Редактировать ]
Японський вірусолог поставив під сумнів проведення Олімпійських ігор 2021 року в Токіо. За його словами, перспективи щодо боротьби з COVID-19 у світі наразі неясні. Тому гарантії, що його спалах не повториться немає.
Також він зазначив - до країни приїдуть люди з усього світу. Через це вірус знову може стати некотрольованим. На думку фахівця, якщо Олімпіада все ж відбудеться, то вона має пройти без глядачів. Нагадаю, через пандемію коронавірусу Японія відклала Олімпійські ігри - 2020 на наступний рік.
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