Японський вірусолог поставив під сумнів проведення Олімпійських ігор 2021 року в Токіо. За його словами, перспективи щодо боротьби з COVID-19 у світі наразі неясні. Тому гарантії, що його спалах не повториться немає.

Також він зазначив - до країни приїдуть люди з усього світу. Через це вірус знову може стати некотрольованим. На думку фахівця, якщо Олімпіада все ж відбудеться, то вона має пройти без глядачів. Нагадаю, через пандемію коронавірусу Японія відклала Олімпійські ігри - 2020 на наступний рік.