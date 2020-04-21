Киев снова в пятерке городов с самым грязным воздухом [ Редактировать ]
Во вторник, вторника, 21 апреля, Киев снова вернулся в первую пятерку городов мира с самым грязным воздухом. Индекс загрязнения атмосферы в столице Украине составляет 150 единиц. Об этом свидетельствует сервис качества воздуха IQAir, который отслеживает такие загрязнители воздуха, как PM2,5, PM10, озон, NO2, CO2 и SO2.
В рейтинге городов мира с самым загрязненным воздухом Киев занимает четвертое место после Чиангмая (Таиланд), Эль-Кувейта (Кувейт) и Ханоя (Вьетнам).
Специалисты предупреждают, что наибольшее значение загрязнение атмосферного воздуха наблюдается в ночные и особенно утренние часы. Днем воздух прогревается, и теплые потоки уносят примеси вверх.
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