Во вторник, вторника, 21 апреля, Киев снова вернулся в первую пятерку городов мира с самым грязным воздухом. Индекс загрязнения атмосферы в столице Украине составляет 150 единиц. Об этом свидетельствует сервис качества воздуха IQAir, который отслеживает такие загрязнители воздуха, как PM2,5, PM10, озон, NO2, CO2 и SO2.

В рейтинге городов мира с самым загрязненным воздухом Киев занимает четвертое место после Чиангмая (Таиланд), Эль-Кувейта (Кувейт) и Ханоя (Вьетнам).

Специалисты предупреждают, что наибольшее значение загрязнение атмосферного воздуха наблюдается в ночные и особенно утренние часы. Днем воздух прогревается, и теплые потоки уносят примеси вверх.