Ломаченко - Лопес: бой без зрителей не состоится [ Редактировать ]
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой между чемпионом мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом в связи с коронавирусом не состоится. Об этом сообщает Boxingscene.
Он выразил сомнение, что поединок украинца и американца можно будет организовать без зрителей. К тому же промоутер напомнил, что сейчас Ломаченко находится в Украине и не сможет вылететь в США до тех пор, пока не завершится жесткий карантин.
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира планировали провести в конце мая, но бой был бессрочно перенесен из-за пандемии. Промоутер Боб Арум выразил надежду, что сможет организовать проведение боя в сентябре или октябре.
Ранее сообщалось, что Джошуа вызвал Фьюри на бой за титул абсолютного чемпиона мира.
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