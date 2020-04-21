Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой между чемпионом мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом в связи с коронавирусом не состоится. Об этом сообщает Boxingscene.

Он выразил сомнение, что поединок украинца и американца можно будет организовать без зрителей. К тому же промоутер напомнил, что сейчас Ломаченко находится в Украине и не сможет вылететь в США до тех пор, пока не завершится жесткий карантин.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира планировали провести в конце мая, но бой был бессрочно перенесен из-за пандемии. Промоутер Боб Арум выразил надежду, что сможет организовать проведение боя в сентябре или октябре.

Ранее сообщалось, что Джошуа вызвал Фьюри на бой за титул абсолютного чемпиона мира.