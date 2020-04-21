В Ізраїлі головні політичні суперники об'єдналися через пандемію [ Редактировать ]
В Ізраїлі з'явився уряд національної єдності. Відповідну угоду напередодні підписали головні політичні суперники - лідер партії "Лікуд" Беньямін Нетаньягу та очільник "Кахоль-Лавана" Бені Ганц.
За документом, вони очолюватимуть уряд по черзі. Найближчі півтора року посаду прем'єра обійматиме Нетаньягу, потім його замінить Ганц. Їхнє протистояння тривало понад рік. За цей час в країні тричі проводили парламентські вибори. Обидва політики заявили, що цього разу вирішили об'єднатися через пандемію коронавірусу.
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