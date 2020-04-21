Самый большой фестиваль косплей-культуры "Comic-Con" отменили в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

По их словам, событие должно было произойти с 23 по 26 июля в Сан-Диего.

Отмечается, что "Comic-Con" организаторы отменили впервые за 50 лет существования.

Известно, что следующий фестиваль будет проводиться в 2021 году, а билеты будут актуальными, также их можно и сдать.

Читайте еще, в Германии впервые за 70 лет не проведут пивной фестиваль "Октоберфест". Решение было принято в связи с пандемией коронавируса.