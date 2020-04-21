В Германии впервые за 70 лет отменили "Октоберфест" [ Редактировать ]
Власти немецкой Баварии впервые с 1949 года отменили "Октоберфест" – традиционный пивной фестиваль, ежегодно собирающий миллионы участников.
Об отмене праздника заявили премьер-министр Баварии Маркус Зедер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтерь на пресс-конференции 21 апреля, пишет vlasti.net.
"Мы согласились, что риск просто слишком велик. Жизнь с коронавирусом означает осторожную жизнь", – сказал Зедер.
В этом году "Октоберфест" должен был состояться с 19 сентября по 4 октября. Фестиваль ежегодно привлекает до шести миллионов участников и приносит экономике Мюнхена больше миллиарда евро.
В последний раз фестиваль, проводящийся с 1810 года, отменялся на период с 1939 по 1948 год – из-за Второй мировой войны.
Ранее сообщалось, что Германия продлит карантин до 3 мая. Страна находится на 5 месте в мире по количеству инфицированных коронавирусом.
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