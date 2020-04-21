Власти немецкой Баварии впервые с 1949 года отменили "Октоберфест" – традиционный пивной фестиваль, ежегодно собирающий миллионы участников.

Об отмене праздника заявили премьер-министр Баварии Маркус Зедер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтерь на пресс-конференции 21 апреля, пишет vlasti.net.

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"Мы согласились, что риск просто слишком велик. Жизнь с коронавирусом означает осторожную жизнь", – сказал Зедер.

В этом году "Октоберфест" должен был состояться с 19 сентября по 4 октября. Фестиваль ежегодно привлекает до шести миллионов участников и приносит экономике Мюнхена больше миллиарда евро.

В последний раз фестиваль, проводящийся с 1810 года, отменялся на период с 1939 по 1948 год – из-за Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что Германия продлит карантин до 3 мая. Страна находится на 5 месте в мире по количеству инфицированных коронавирусом.

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