В Италии резко выросло число вылечившихся от коронавируса [ Редактировать ]
В Италии за прошлые сутки выздоровели от коронавируса 2723 человека, что является рекордным показателем с начала пандемии. Об этом сообщили в департаменте гражданской обороны Италии, передает ANSA.
Сообщается, что с начала эпидемии от коронавируса выздоровели 51 600 человек. Кроме этого за прошлые сутки зафиксировали снижение количества активных пациентов с COVID-19. На данный момент лечатся от коронавируса 107 709 пациентов, что на 528 человек меньше, чем днем ранее.
Также сообщается, что за сутки в Италии выявили 2729 новых случаев заболевания, увеличив общее количество инфицированных до 183 957. Умерли за 20 апреля 534 человека, всего в стране зафиксировали 24 648 летальных случая.
Ранее мы писали, что под Киевом в общежитии зафиксировали вспышку коронавируса.
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