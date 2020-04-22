Покровский монастырь в Киеве закрыли на карантин [ Редактировать ]
Покровский Голосеевский мужской монастырь закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, в монастыре зафиксировали 12 случаев заболевания COVID-19.
"Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом - 1 монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений. И мы закрываем его на карантин", - заявил Кличко.
Он также сообщил, что городские службы продолжают обследовать общежития, подчиненные городу, и в случае необходимости осуществляют там дезинфекцию.
За сутки COVID-19 диагностировали у 97 киевлян. По состоянию на 12:00 22 апреля в столице подтверждено 989 случаев заражения.
Ранее сообщалось, что под Киевом в общежитии зафиксировали вспышку коронавируса.
Также мы писали о том, что врачи в Киеве, работающие с больными коронавирусом, получат 30-50 тысяч гривен зарплаты.
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