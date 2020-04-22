Покровский Голосеевский мужской монастырь закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в монастыре зафиксировали 12 случаев заболевания COVID-19.

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"Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом - 1 монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений. И мы закрываем его на карантин", - заявил Кличко.

Он также сообщил, что городские службы продолжают обследовать общежития, подчиненные городу, и в случае необходимости осуществляют там дезинфекцию.

За сутки COVID-19 диагностировали у 97 киевлян. По состоянию на 12:00 22 апреля в столице подтверждено 989 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что под Киевом в общежитии зафиксировали вспышку коронавируса.

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