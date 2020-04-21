Врачи в Киеве, работающие с больными коронавирусом, получат 30-50 тысяч гривен зарплаты - Кличко [ Редактировать ]
Столичные врачи, работающие с больными коронавирусом, за март получили от 30 до 50 тысяч гривен зарплаты. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
"Столичные врачи, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус и с больными COVID-19, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта. Город установил им доплату в размере девяти должностных окладов. На это Киев из городского бюджета выделил почти 10,8 миллиона гривен. Таким образом врачи за март получат в среднем от 30 до 50 тысяч гривен, медсестры - 25-30 тысяч, а младший медицинский персонал - 20-25 тысяч гривен", - сказал Виталий Кличко.
В среднем доплата за март медперсоналу, работающего с больными коронавирусом, составляет: врачам - 17 тысяч гривен, медицинским сестрам - 13 тысяч гривен, младшему медицинскому персоналу - 11 тысяч гривен.
Работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно медики выездных бригад и санитары, задействованные в мероприятиях по дезинфекции автомобилей, также получат премию за март. Для этого город дополнительно выделил 12,4 млн грн.
В среднем за этот период врачи Центра получат премию в 9,8 тысячи гривен, фельдшеры - 5,5 тысячи, а санитары - 1,9 тысячи гривен.
Как сообщали "Подробности", президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что уже на этой неделе врачам и другим медицинским работникам начнут выплачивать задолженность по заработной плате, возникшую в некоторым регионах.
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