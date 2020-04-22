В Киеве еще в одном монастыре зафиксировали вспышку коронавируса [ Редактировать ]
В Киеве зафиксировали вспышку коронавируса COVID-19 еще в одном монастыре. Среди заразившихся - 12 монахов монастыря в Голосеево и один монах Киево-Печерской лавры. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге.
"Количество киевлян, у которых лабораторно подтверждено заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличились еще на 97 человек, из них 10 медиков. Всего в Киеве уже 989 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет и семь девушек в возрасте до 17 лет, а также 52 мужчины от 18 до 85 лет и четверо парней до 17 лет. В больницы столицы госпитализировали 21 пациента, другие лечатся на самоизоляции под контролем медиков", - сказал Кличко.
Также Кличко сообщил, что среди новых выявленных случаев был один монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря, который теперь закроют на карантин после проведения дезинфекции всех помещений.
"Городские службы продолжают обследование общежитий, подчиненных городу. В случае необходимости там осуществляют дезинфекцию. За минувшие сутки выздоровели шесть человек. Всего в столице выздоровели 39 киевлян", - подытожил Кличко.
Напомним, по состоянию на утро 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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