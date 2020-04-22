В Испании четвертый день подряд фиксируют снижение количества погибших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает El Pais.

Как сообщается, в Испании из-за коронавирусной инфекции зафиксировали 435 смертей за последние сутки. Однако это количество не превышает отметки 500 четвертый день подряд, как это было раньше.

Директор Центра координации чрезвычайных ситуаций в здравоохранении Фернандо Симон заявил, что такая статистика является "обнадеживающей" в дальнейшем улучшении ситуации.

Кроме того, за последние сутки лабораторно подтвердили 4211 новых случаев заражения коронавирусом, что на 243 больше, чем днем до этого. Всего в Испании зарегистрировано 208 389 заражений, из которых 21 171 человек скончались и еще 85 915 - выздоровели.

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