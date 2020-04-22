В Испании четвертый день подряд снижается число жертв коронавируса [ Редактировать ]
В Испании четвертый день подряд фиксируют снижение количества погибших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает El Pais.
Как сообщается, в Испании из-за коронавирусной инфекции зафиксировали 435 смертей за последние сутки. Однако это количество не превышает отметки 500 четвертый день подряд, как это было раньше.
Директор Центра координации чрезвычайных ситуаций в здравоохранении Фернандо Симон заявил, что такая статистика является "обнадеживающей" в дальнейшем улучшении ситуации.
Кроме того, за последние сутки лабораторно подтвердили 4211 новых случаев заражения коронавирусом, что на 243 больше, чем днем до этого. Всего в Испании зарегистрировано 208 389 заражений, из которых 21 171 человек скончались и еще 85 915 - выздоровели.
Ранее мы писали, что под Киевом в общежитии зафиксировали вспышку коронавируса.
по теме
В Нью-Йорке вводят обязательный "масочный режим"
"Масочный режим" в штате вводится согласно распоряжению губернатора Эндрю Куомо
ВОЗ назвала сроки для ослабления карантина
ВОЗ отметила, что любые шаги в сторону ослабления карантина необходимо делать постепенно
В Запорожской области ужесточают карантин
Так, на праздники закроют на въезд четыре города
"Медсестры сидят просто во дворе": жительница Донбасса рассказала о больнице в жилом доме
В понедельник, 13 апреля, в редакцию "Подробностей" обратилась жительница Донецкой области
В Ивано-Франковской области медики массово заразились COVID-19
И.о. главы Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив сделал заявление