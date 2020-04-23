Іспанія втретє продовжила карантин [ Редактировать ]
У світі занедужали на коронавірус понад 2 мільйони 600 тисяч осіб. Більш як 180 тисяч померли. Іран за кількістю заражених обігнав Китай там зафіксовано майже 86 тисяч хворих із діагнозом COVID-19.
Лише за останню добу вірус підхопили понад тисячу людей. В Південній Кореї інфекцію повторно виявили у пацієнтів, які вже нібито перехворіли.
В Іспанії через пандемію вже втретє продовжили карантин. Усі залишатимуться вдома щонайменше до 9 травня. Водночас там дозволили гуляти дітям - з 8 до 10 ранку.
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