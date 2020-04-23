У світі занедужали на коронавірус понад 2 мільйони 600 тисяч осіб

У світі занедужали на коронавірус понад 2 мільйони 600 тисяч осіб. Більш як 180 тисяч померли. Іран за кількістю заражених обігнав Китай там зафіксовано майже 86 тисяч хворих із діагнозом COVID-19.

Лише за останню добу вірус підхопили понад тисячу людей. В Південній Кореї інфекцію повторно виявили у пацієнтів, які вже нібито перехворіли.

В Іспанії через пандемію вже втретє продовжили карантин. Усі залишатимуться вдома щонайменше до 9 травня. Водночас там дозволили гуляти дітям - з 8 до 10 ранку.