Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Зебра

Вы экстраверт. Наверняка вы много говорите, любите вечеринки, новые знакомства и новый опыт. Следовать рутине - это не ваш стиль.

Лев

Вы интроверт. Скорее всего, вы любите проводить время наедине с собой или в компании с любимым человеком. Хороший вечер для вас - это бокал вкусного напитка и несколько эпизодов любимого телешоу или сериала.

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