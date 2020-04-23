Генпрокурор штата Миссисипи Линн Фитч заявила о подаче в суд против КНР вслед за штатом Миссури.

Об этом сообщает The Hill.

По информации, очень большое количество жителей Миссисипи пострадали от пандемии коронавирусной инфекции.

Мы не можем позволить им действовать безнаказанно. Жители Миссисипи заслуживают справедливости, и я буду добиваться этого в суде", - отметил Фитч.

Известно, что она собирается требовать выплату возмещения морального ущерба за нанесение урона здоровью граждан.

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