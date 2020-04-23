Держави не повинні обмежувати права та свободи своїх громадян через пандемію. Із такою заявою виступив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Йдеться про те, що деякі країни, прикриваючись COVID-19, виявляють авторитаризм. Тож існує ризик недотримання гуманітарних норм. Гутерреш порекомендував усім державам - покращувати національні системи охорони здоров'я й водночас працювати над відновленням економіки.

Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН:

Ця пандемія - не лише загроза здоров`ю людей. Це економічна та соціальна кризи, які переростають у проблему щодо прав людини. Я наголошую: під приводом пандемії не можна обмежувати та дискримінувати права та свободи. Ми спостерігаємо за деякими негативними явищами у певних країнах. Це неприпустимо.