В Киеве правоохранители задержали профессора химии, который организовал подпольную лабораторию по изготовлению наркотика амфетамина. Об этом сообщает прокуратура города Киева.

По данным следствия, бывший преподаватель химии в одном из столичных ВУЗов организовал и наладил промышленное изготовление психотропных веществ прямо у себя дома, а также в гаражном кооперативе в Киеве.

Во время обыска полицейские изъяли около 1 кг амфетамина, более 9 кг прекурсора фенилнитропропен (основной компонент для изготовления амфетамина - ред.), около 2 литров ртути и более 80 литров других прекурсоров.

"Всего было изъято более 1 тонны реагентов и других химических веществ, с помощью которых осуществлялся синтез наркотиков и психотропных веществ. А также оборудование, которое позволяло производить их в промышленных объемах", - сообщает прокуратура Киева.

59-летнего профессора-химика будут судить за незаконное приобретение и хранение особо опасных психотропных веществ с целью сбыта (статья 307 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.