"Во все тяжкие": в Киеве профессор-химик организовал нарколабораторию [ Редактировать ]
В Киеве правоохранители задержали профессора химии, который организовал подпольную лабораторию по изготовлению наркотика амфетамина. Об этом сообщает прокуратура города Киева.
По данным следствия, бывший преподаватель химии в одном из столичных ВУЗов организовал и наладил промышленное изготовление психотропных веществ прямо у себя дома, а также в гаражном кооперативе в Киеве.
Во время обыска полицейские изъяли около 1 кг амфетамина, более 9 кг прекурсора фенилнитропропен (основной компонент для изготовления амфетамина - ред.), около 2 литров ртути и более 80 литров других прекурсоров.
"Всего было изъято более 1 тонны реагентов и других химических веществ, с помощью которых осуществлялся синтез наркотиков и психотропных веществ. А также оборудование, которое позволяло производить их в промышленных объемах", - сообщает прокуратура Киева.
59-летнего профессора-химика будут судить за незаконное приобретение и хранение особо опасных психотропных веществ с целью сбыта (статья 307 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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