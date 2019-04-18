В Японии профессор учил студентов делать наркотики [ Редактировать ]
Преподаватель фармацевтики в университете Мацуямы, профессор Татсунори Ивамура признал, что учил своих студентов изготовлять экстази, сообщает Sky News.
По словам 61-летнего преподавателя, это было частью программы обучения.
Однако, он признал, что нарушил закон, который требует получить особое разрешение от местных властей для изготовления наркотических веществ в образовательных целях.
Ранее у профессора было такое разрешение, но срок его действия истек.
В причастности к изготовлению экстази подозревают 11 бывших студентов Ивамуры, которого на родине называют Уолтером Уайтом по имени персонажа сериала Во все тяжкие, который, будучи учителем химии в школе, начал производить метамфетамин.
Наркотики, которые произвели студенты профессора Ивамуры так и не были найдены.
Ранее мы писали о том, что в Киеве изъяли рекордную партию наркотиков.
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