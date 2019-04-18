Преподаватель фармацевтики в университете Мацуямы, профессор Татсунори Ивамура признал, что учил своих студентов изготовлять экстази, сообщает Sky News.

По словам 61-летнего преподавателя, это было частью программы обучения.

Однако, он признал, что нарушил закон, который требует получить особое разрешение от местных властей для изготовления наркотических веществ в образовательных целях.

Читайте также В Киеве прохожий проговорился полицейским об огромном складе наркотиков

Ранее у профессора было такое разрешение, но срок его действия истек.

В причастности к изготовлению экстази подозревают 11 бывших студентов Ивамуры, которого на родине называют Уолтером Уайтом по имени персонажа сериала Во все тяжкие, который, будучи учителем химии в школе, начал производить метамфетамин.

Наркотики, которые произвели студенты профессора Ивамуры так и не были найдены.

Ранее мы писали о том, что в Киеве изъяли рекордную партию наркотиков.