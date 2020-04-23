Феміда з'ясує. Уже два американські штати судяться з Китаєм через пандемію - і юристи прогнозують, що далі ще будуть сотні нових позовів - як від держави, так і від громадян. У чому звинувачують Пекін? І наскільки реально, що країну оштрафують? Дмитро Анопченко вивчав судові справи.

Справа в суді. Спочатку генеральний прокурор штату Міссурі від імені жителів подав позов до окружного суду проти Китаю. Далі аналогічний позов підготувала генпрокурор штату Міссісіпі, повідомивши на своєму сайті:

Так багато жителів Міссісіпі постраждало внаслідок того, що Китай замовчував інформацію. Такі дії не мають залишитися безкарними. Жителі Міссісіпі заслуговують справедливості, і я збираюся наполягати на цьому в суді.

Через суд штату обидва генпрокурори вимагають змусити Китай компенсувати економічні збитки через пандемію. А враховуючи тривалий карантин, вони вимірюються сотнями мільярдів, можливо навіть трильйонами доларів, навіть точної цифри поки немає.

Я перечитав обидва позови, вони схожі. Уряд КНР, компартію Китаю, а також місцевих чиновників та держустанови звинувачують у тому, що наприкінці минулого року вони чинили спротив розповсюдженню інформації про інфекцію, затримували тих, хто знав про проблему, та замовчували важливі дані, що підтверджували небезпеку коронавіруса. Як наслідок - йдеться у позові - люди у цих двох американських штатах захворіли, померли і втратили роботу.

Формально суд мав би ці позови відхилити, оскільки за американськими законами в іноземних урядів є іммунітет в адміністративних справах, які ініціюють на території США. Але обидва генпрокурори закликають конгресменів від своїх штатів терміново змінити закон, зробивши виняток і, дозволивши і місцевій владі, і самим американцям, судитися з Китаєм через вірус. Не підтримати резолюцію сенаторам буде складно - люди не зрозуміють.

Так само складно і Трампу. Він щодо торгівлі із Пекіном ніяк домовитися не може, тож не хотів би ще і конфлікту через позови. Утім, відкрито сказати, що він їх не підтримує - не може. На брифінгу президента прямо запитали чи готовий він почати міжнародне розслідування обставин пандемії і дій Китаю, але...

Дональд Трамп, президент США:

Ми вже проводимо розслідування. Власне. А щодо позову я хочу на нього поглянути. Переконаний, що він не буде останнім.

І ось це вже точно. Варто буде конгресменам проголосувати за зняття обмежень і штати просто захлисне вал нових позовів і справ.

Адже судова система тут влаштована так, що якщо твої права порушені чи ти постраждав, а хтось через такий же випадок вже судиться, ти можеш до його позову просто приєднатися, навіть до юриста йти не треба. А "приєднатися" явно захочуть сотні мільйонів американців, яких коронавірус і налякав, і обмежив, і залишив без роботи.