Американський президент Дональд Трамп у боротьбі з коронавірусом сподівається на сонце. Під час дискусії з медиками, Трампу сказали, що під впливом сонячного світла вірус і справді гине швидше. Тож президент порадив науковцям спробувати ультрафіолет для дезінфекції пацієнтів з коронавірусом.

Дональд Трамп, президент США:

Це цікаве питання. От уявімо, що ми опромінюємо тіло сильним потоком світла, нехай це буде ультрафіолет. Здається, ви казали, що плануєте це випробувати. І уявімо, що якимось чином можна буде просвітити тіло зсередини - через шкіру чи ще якось. Тож, я розумію, що це дезінфектант, який за якусь хвилину може зробити те саме, що й ін'єкція чи інший спосіб очищення.