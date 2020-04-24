Дональд Трамп сподівається на Сонце у боротьбі із пандемією [ Редактировать ]
Американський президент Дональд Трамп у боротьбі з коронавірусом сподівається на сонце. Під час дискусії з медиками, Трампу сказали, що під впливом сонячного світла вірус і справді гине швидше. Тож президент порадив науковцям спробувати ультрафіолет для дезінфекції пацієнтів з коронавірусом.
Дональд Трамп, президент США:
Це цікаве питання. От уявімо, що ми опромінюємо тіло сильним потоком світла, нехай це буде ультрафіолет. Здається, ви казали, що плануєте це випробувати. І уявімо, що якимось чином можна буде просвітити тіло зсередини - через шкіру чи ще якось. Тож, я розумію, що це дезінфектант, який за якусь хвилину може зробити те саме, що й ін'єкція чи інший спосіб очищення.
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